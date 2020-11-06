В Минске задержали участниц женского протестного марша

Сотрудники белорусского ОМОН в пятницу, 6 ноября, задержали около десяти участниц женского протестного марша в центре Минска.

Акция была назначена на 13:00 (14:00 по бакинскому) в сквере на улице Пулихова возле парка Горького в белорусской столице.

Как сообщает «РИА Новости», к началу акции в сквере собрались около десяти участниц. После этого на место сбора подъехали милицейские микроавтобусы, забрали группу женщин и уехали по улице Первомайской.

Вместе с тем, обычно протестные «женские марши» проходят в Минске по субботам.