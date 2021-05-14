В Минске начался суд над студентами

В Минске начался суд по так называемому «делу студентов». В пятницу, 14 мая, во Дворце правосудия проходит первое заседание суда Октябрьского района в отношении 12 обвиняемых — девяти студентов разных вузов белорусской столицы, выпускницы Белорусского государственного медицинского университета, а также преподавателя Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), задержанных в ноябре и уже более шести месяцев находящихся в СИЗО.

Девять студентов различных минских вузов, преподаватель БГУИР и выпускница медуниверситета были задержаны 12 ноября. К ним домой пришли сотрудники КГБ, провели обыски и задержали. Позже им предъявили обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По данным Следственного комитета, они «являлись координаторами на местах, администрировали тематические Telegram-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел».

При этом ведомство заявляет, что организация протестных акций обсуждалась с главной соперницей победившего на президентских выборах Александра Лукашенко Светланой Тихановской. (DW)