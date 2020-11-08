В Минск стягиваются спецтехника и силовики

Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава стягиваются в различные части Минска в связи с воскресной акцией оппозиции «Марш народовластия», передает ТАСС.

В дни воскресных акций протеста многие крупные торговые центры в центре Минска не работают, как и кафе.

Традиционно силовики будут контролировать центральные площади столицы и район Дворца Независимости, где находится резиденция президента.

Протесты ожидаются и в других городах республики.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.