«Структура аппарата Министерства культуры утверждена, есть обновления».

Oб этом заявил первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.

Замминистра отметил, что цель обновления — ответ на современные вызовы: «В Министерстве культуры уже учрежден отдел стратегического развития и управления проектами. В то же время мы хотим, чтобы был применен проектно-ориентированный подход, корпоративное управление, чтобы управление было ориентировано на конкретные цели и задачи».

Э.Алиев сказал, что на следующем этапе необходимо провести реформы в системе Министерства культуры:

«Первая-это правовые реформы, в некоторых предприятиях правовой статус сформирован не полностью. Это также препятствует работе предприятий. Второе направление предполагает структурные изменения. Третье направление — развитие человеческого капитала. Лучший пример — Киноагентство Азербайджана. Мы скоро завершим процесс согласования. Целью этого является регулирование такой очень важной сферы, как кино, обеспечение привлечения инвестиций, в то же время развитие Азербайджана как мировой киносцены. Мы должны доказать, что Азербайджан является очень интересной сценой с точки зрения кинопроизводства. Это съемка и представление активов существующей инфраструктуры в правильном формате».