В МИД РФ призвали не делать скорых выводов по инциденту в иранском Натанзе

Россия призывает не делать преждевременных выводов о причинах взрыва на ядерном объекте в иранском Натанзе, ситуация требует серьезного рассмотрения. Об этом в понедельник заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«Думаю, что самое последнее дело — предаваться каким-то измышлениям. Вопрос очень серьезный», — сказал он.

В четверг официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил об инциденте на атомном объекте в Натанзе. По его словам, в результате происшествия было повреждено одно из строившихся зданий, жертв нет. В воскресенье Камальванди заявил, что поврежденное в ходе пожара здание на объекте в Натанзе предназначено для производства центрифуг.