Представитель МИД КНР Мао Нин раскритиковала версию Минэнерго США о том, что причиной вспышки пандемии коронавируса стала утечка из китайской лаборатории, говорится в релизе МИД КНР.

Она заявила, что возможность отслеживания нового коронавируса — это научный вопрос, который не следует политизировать.

«Утечка в лаборатории крайне маловероятна» — это авторитетный научный вывод, к которому пришли эксперты Китая и Всемирной организации здравоохранения после посещения соответствующих лабораторий в Ухане и углубленного обмена мнениями с соответствующими исследователями», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД также призвала «прекратить раздувать спор о «лабораторных утечках» и дискредитировать Китай.

Ранее американское министерство назвало наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса непреднамеренную утечку из китайской лаборатории. (gazeta.ru)