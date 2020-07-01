В МИД Германии назвали неприемлемыми санкции США против «Севпотока — 2»

Германия считает новые санкции США против российского газопровода «Северный поток — 2», целью которых является остановка проекта, неприемлемыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Германии.

Введение новых санкций является вмешательством во внутренние дела Евросоюза и может нанести ущерб «скоординированной политике», проводимой европейскими государствами в отношении России, заявили в МИДе.

Ранее сенат США добавил в проект бюджета национальной обороны часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2»

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.