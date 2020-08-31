В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» сыграет с «Галатасараем»

Азербайджанский «Нефтчи» сегодня узнал своего соперника по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы по футболу. Из трех возможных оппонентов до жеребьевки, команде Физули Мамедова достался сильнейший – турецкий «Галатасарай».

Как передает azerisport.com, клубы братских Азербайджана и Турции пересекались на евроарене не раз, но для «Нефтчи» это впервые. Как, впрочем, и для «Галатасарая». Вместе с тем, бакинцы уже встречались с двумя другими стамбульскими грандами в товарищеских матчах, и оба раза не уступили: в 2010-м году сыграли с «Бешикташем» (1:1), а в 2014-м – с «Фенербахче» (0:0). Но, разумеется, «товарняки» никак не сравнятся с официальным противостоянием. Тем более, когда судьба выхода в 3-й раунд будет решаться в одном матче.

Единственный матч между двумя командами состоится на стадионе «Бакселл Арена» в Баку, и начнется в 20:00.