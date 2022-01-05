После протестных акций в Алма-Ате в медучреждения обратились 190 человек, среди пострадавших — 137 полицейских и 53 гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления общественного здоровья города.

«В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи — 150 и по самообращению — 40 человек. Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо — сотрудники полиции», — говорится в сообщении.