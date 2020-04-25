В мае будут открыты главные достопримечательности Италии

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини сообщил, что самые известные культурные достопримечательности страны, такие как археологические памятники Колизей или Помпеи, будут открыты в мае, передает газета La Repubblica.

По его словам, музеи в Италии откроются только те, которые будут способны обеспечивать все предписания по соблюдению мер безопасности.

По мнению министра, наибольшие сложности при возобновлении работы будут у театров, кинотеатров и других учреждений культуры с ограниченным пространством. При этом он заверил, что ни один театр, кинотеатр и артист не будет забыт.