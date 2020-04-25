В мае будут открыты главные достопримечательности Италии

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини сообщил, что самые известные культурные достопримечательности страны, такие как археологические памятники Колизей или Помпеи, будут открыты в мае, передает газета La Repubblica.

По его словам, музеи в Италии откроются только те, которые будут способны обеспечивать все предписания по соблюдению мер безопасности.

По мнению министра, наибольшие сложности при возобновлении работы будут у театров, кинотеатров и других учреждений культуры с ограниченным пространством.  При этом он заверил, что ни один театр, кинотеатр и  артист не будет забыт.

| 2020-04-25T19:32:59+00:00 25 апреля 2020, 19:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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