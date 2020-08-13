В Лос-Анджелесе ищут армян, напавших на азербайджанцев

Полиция Лос-Анджелеса подала в розыск армян, напавших на азербайджанцев перед генеральным консульством Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на CBS Los Angeles.

Как сообщалось ранее, группа армян, проживающих в Америке, организовала акцию протеста перед генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе после военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе с Азербайджаном. Во время акции радикальные армянские демонстранты напали на членов азербайджанской общины и ранили наших соотечественников.

После происшествия Управление полиции Лос-Анджелеса расследует преступление, совершенное в отношении азербайджанцев на почве ненависти. Полиция Лос-Анджелеса сообщает, что выявлены минимум три человека, совершивших это преступление. Полиция опубликовала фотографию одного из них, отметив, что он был среди тех, кто напал на генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе и азербайджанцев и проявлял особую активность.

Отмечается, что мужчине, фотография которого опубликована в местных СМИ, примерно 25-35 лет, рост 165-170 см, он лысый и бородатый, на нем была светло-оранжевая или розовая рубашка, а также браслет на левом запястье.

Двое других подозреваемых были одеты в черные рубашки и синие джинсы. Никакой дополнительной информации о них не предоставлено.

Полиция Лос-Анджелеса, обратившись к населению, просила оказать помощь в его поиске.