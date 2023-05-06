Полиция произвела 52 задержания в Лондоне, обеспечивая общественный порядок в ходе коронации Карла III. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Скотленд-Ярдом, передает ТАСС.

«В общей сложности 52 человека были задержаны в связи с такими правонарушениями, как хулиганство, нарушение общественного порядка, нарушение спокойствия и сговор с целью нарушения общественного порядка. Все задержанные остаются под стражей», — говорится в заявлении. Среди других причин задержаний: сексуальные домогательства, оскорбления на религиозной почве, незаконное ношение холодного оружия.

Среди задержанных — члены антимонархической группы Republic, включая ее лидера Грэма Смита, и 18 активистов кампании общественного неповиновения Just stop oil. Как отмечают в Скотленд-Ярде, полицейские по-прежнему ведут диалог с участниками мирной акции протеста противников монархии, собравшихся в субботу утром на Трафальгарской площади.

Британские правозащитники назвали действия полиции чрезмерно жесткими и создающими опасный прецедент для демократии. Так, по информации телеканала Sky News, Грэма Смита и пятерых других членов Republic задержали по той причине, что в их микроавтобусе были обнаружены наручники и стяжки для кабеля, которые активисты часто используют, чтобы прикреплять себя к столбам, ограждениям и иным конструкциям, мешая полиции быстро увести их с места проведения акции.