В Лондоне усомнились в полном доступе ВОЗ в Ухане к данным о COVID-19

Британские власти разделяют ранее звучавшие опасения по поводу того, обладала ли миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в китайском Ухане полным доступом к информации о начальной стадии пандемии коронавируса COVID-19, заявил в воскресенье глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Мы разделяем опасения, полностью ли с ними сотрудничали, получили ли они нужные ответы, так что мы будем добиваться свободного доступа, получения всех данных, что нужны для ответа на вопросы, которые, как я полагаю, большинство людей хотят услышать по поводу вспышки вируса», — приводит The Guardian слова министра, комментировавшего реакцию США на доклад ВОЗ по расследованию в Ухане. (interfax.ru)