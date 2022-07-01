В Лондоне прошла акция против решения властей Великобритании об экстрадиции основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Баннеры с надписями: «Свободу Ассанжу», «Журналистика не преступление» и «Не выдавать Ассанжа» вывесили на старом красном автобусе, который считается одним из символов британской столицы.

Сторонники Ассанжа, собравшиеся у здания МВД, после коротких выступлений в защиту журналиста, сели в автобус и машина двинулась в сторону парламента.

В автобусе в это время находились также отец Ассанжа Джон Шиптон, его брат Габриэль Шиптон, австралийский журналист-расследователь Джон Пилгер и певец Дэвид Ровикс.

Участники акции тем самым своеобразно отметили день рождения Ассанжа, родившегося 3 июля 1972 года.

Один из демонстрантов, собравшихся перед зданием Министерства внутренних дел, по имени Джимми, заявил, что Ассанжа арестовали за то, что он говорил правду, и продолжил свою речь следующими словами: «Ассанж не просто разоблачил военные преступления. Он поднял множество вопросов, таких как шпионаж, экологические катастрофы. Если бы Ассанж не раскрыл это, никто бы об этом не узнал. Мы все обязаны Ассанжу. Мы должны бороться за его свободу».

20 апреля Вестминстерский магистратский суд принял решение об экстрадиции Ассанж, и дело передано министру внутренних дел Прити Патель.

Патель 17 июня подписал решение об экстрадиции Ассанжа в США.

WikiLeaks в свою очередь объявил, что подаст апелляционную жалобу.