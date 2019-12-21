В ЛНР сообщили об отсутствии обстрелов за сутки со стороны ВСУ

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские военные в течение прошедших суток не обстреливали территорию республики, передает РИА Новости.

В ЛНР отметили, что 20 декабря со стороны ВСУ обстрелов не было. В представительстве добавили, что в последний раз украинские военные один раз нарушили режим перемирия 19 декабря.

Кроме того, в ЛНР рассказали, что украинские силовики разместили на окраине Северодонецка ракетный комплекс «Штурм-С».

Сообщалось также, что 18 декабря украинские силовики обстреляли территорию Донецка из крупнокалиберных минометов.

Напомним, на саммите в «нормандском формате» в Париже было заявлено о необходимости установить полноценное перемирие в Донбассе до конца этого года.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что в 2019 году в результате конфликта в Донбассе погибли 18 человек (aif.ru)