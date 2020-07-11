В ЛНР начали оборудовать новые КПП

«В соответствии с достигнутыми 8 июля договоренностями саперами Народной милиции ЛНР при координации представительства ЛНР в СЦКК начаты работы по проверке местности на предмет наличия взрывоопасных предметов в районе строительства инфраструктуры пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое», а также проводятся работы по очистке места работ от растительности», — заявил Филипоненко.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик можно только через пункты пропуска либо через территорию России.

В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП «Станица Луганская». Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска (ria.ru)