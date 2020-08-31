В Ливане назначент новый премьер-министр

Новым главой правительства Ливана назначен Мустафа Адиб, до этого занимавший пост посла в ФРГ, сообщил в понедельник, 31 августа, офис президента страны. Выступая по телевидению с речью по поводу вступления в должность, Адиб заявил, что в Ливане «необходимо за рекордное время сформировать правительство и немедленно начать приводить в жизнь реформы». Кроме прочего, он пообещал приложить усилия, чтобы страна получила международную финансовую помощь.

Мустафа Адиб — относительно малоизвестный политик. Хасан Диаб, который временно исполнял обязанности главы правительства Ливана, ушел в отставку после двух взрывов аммиачной селитры в порту Бейрута, унесших жизни более 180 человек. Эти взрывы, разрушившие половину ливанской столицы, существенно усугубили политический и экономический кризис в стране, отмечает агентство AFP. (DW)