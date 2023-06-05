В Литве начались начались международные морские учения Audros smūgis, часть эпизодов которых пройдет на территории порта Клайпеды и в районе пляжей побережья Балтийского моря.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает командование военно-морских сил республики.

«Крупнейшие в Литве в текущем году морские учения пройдут с 5 по 11 июня в территориальных водах Литвы на Балтийском море, а также в Куршском заливе, в акватории Клайпедского государственного морского порта и в районе пляжа в Нимерсете», — говорится в сообщении.

Участвующим в маневрах кораблям ВМС Италии, Литвы, Польши, Португалии и Румынии предстоят отработка мероприятий по поиску и обезвреживанию мин, задачи по охране от гибридных угроз, а также надводных, подводных и воздушных угроз и обороне порта.