Парламент Латвии на заседании в четверг утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам, передает РИА Новости.

«Сейм в четверг, 31 марта, во втором и окончательном чтении поддержал признаваемые срочными поправки в Закон о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий. Они запрещают использование на публичных мероприятиях символов, выполненных в стилистике, идентифицирующейся с военной агрессией и военными преступлениями, за исключением случаев, когда нет цели оправдать или прославить эти преступления», — говорится в сообщении.