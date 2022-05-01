Частичное обрушение железнодорожного моста в Курской области России произошло в результате диверсии. Возбуждено дело, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Это была диверсия, заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться более подробно», — сказал он.

По данным пресс-службе Московской железной дороги, частичное обрушение конструкций моста на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор не повлияло на движение поездов.

«Сегодня в 11:10 обнаружено повреждение железнодорожного моста на неэлектрифицированном участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области, который используется только для маневровой работы. По предварительной информации, пострадавших нет. На движение поездов ситуация не повлияла», — говорится в сообщении. (ТАСС)