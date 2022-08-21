В оккупированном Крыму снова работает рашистская ПВО. Жители Алупки сообщили о взрывах вдали от берега и вспышках.

Об этом говорится в местных пабликах.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, возможно, был нанесен удар по Черноморскому флоту.

«Раз Россия молчит – видимо, с берега не было видно. Расстояние могло быть довольно большое. Взрыв же высоко подымается, его видно. А вот что там за плавсредство было – судно или корабль», — сказал он в эфире FREEDOM UA.

Он добавил, что теперь Украина может получать спутниковые снимки: «Если успели сфотографировать это место – то сегодня или завтра мы с вами увидим, что это было».