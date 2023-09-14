Москва обеспокоена тем фактом, что напряженность в Карабахе до сих пор не спадает. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в некоторых частях региона обстановка только накаляется. Тем не менее Россия не отказывается от роли надежного гаранта безопасности в Карабахе, подчеркнул он.

«Мы продолжаем контакты с Ереваном и Баку. Призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе трехсторонних документов, которые два года назад были подписаны с учетом новых реалий, появившихся с тех пор», — добавил Песков. (gazeta.ru)