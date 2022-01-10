Планов по организации новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет планов по высшему уровню», — сказал он, отвечая на вопрос, появилась ли ясность насчет организации нового разговора лидеров после проведения в Женеве переговоров РФ — США по гарантиям безопасности.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 10 января в Женеве. 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах рассматриваются прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике.