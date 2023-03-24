Российские власти запускают масштабную кампанию по набору в армию, чтобы пополнить истощенные силы в Украине, потери которых, по западных данным, превысили 200 тысяч человек убитыми и раненными.

Кремль поставил задачу привлечь в Вооруженные силы 400 тысяч контрактников и спустил соответствующие разнарядки в регионы, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, с помощью такого набора власти надеются избежать повторной принудительной мобилизации, первая волна которой уронила поддержку войны и вызвала массовое бегство граждан за рубеж.

Почти все мобилизованные — 300 тысяч человек — уже брошены на украинский фронт, полагают источники Bloomberg из числа украинских и западных чиновников. И хотя генералы задействовали все возможные резервы, широко анонсированное наступление обернулось фиаско: с 31 января по 28 февраля армии удалось продвинуться лишь на 234 квадратных километра, или 0,039% территории Украины.

Бросив армию на минные поля и атакуя «человеческими волнами» в стиле командующих времен Второй мировой, российские генералы не смогли взять ни одного украинского города и лишь установили новые рекорды потерь.

Тем временем Киев ожидает поступления западных танков и оружия, с помощью которых в ближайшие месяцы планирует контрнаступление. Его вероятной целью будет отрезать российскую армию от сухопутного моста в Крым.

Многие в правительстве и Кремле сомневаются, что Россия способна добиться успеха в затянувшейся кровавой войне, говорят источники Bloomberg. Но президент Владимир Путин, подчеркивают источники, продолжает находиться под влиянием силового лобби, которое называет происходящее экзистенциальной борьбой за существование страны.

Цель кампании привлечения контрактников — в том, чтобы поддерживать численность войск в Украине хотя бы на постоянном уровне, говорят источники Bloomberg. По их словам, власти опасаются проводить вторую волну мобилизации в преддверии намеченных на 2024 год президентских выборов, где Путину предстоит переизбраться на пятый срок.

Пока в регионах набирают главным образом ветеранов и жителей сельской местности. При этом ряд чиновников сомневаются, что амбициозный план — 400 тысяч человек — в принципе выполним. (moscowtimes.ru)