В Кремле рассказали о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о здоровье Владимира Путина на фоне сообщения о переболевшем коронавирусом главе Беларуси Александре Лукашенко, передает ТАСС.

Песков заверил журналистов, что у Путина все нормально.

«Не волнуйтесь <…> Рабочий график продолжается», — сказал пресс-секретарь.

Ранее политики встречались 24 июня на Параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

Лукашенко 28 июля заявил, что бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию на ногах.