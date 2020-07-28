В Кремле рассказали о здоровье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о здоровье Владимира Путина на фоне сообщения о переболевшем коронавирусом главе Беларуси Александре Лукашенко, передает ТАСС.

Песков заверил журналистов, что у Путина все нормально.

«Не волнуйтесь <…> Рабочий график продолжается», — сказал пресс-секретарь.

Ранее политики встречались 24 июня на Параде Победы в Москве и 30 июня на открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

Лукашенко 28 июля заявил, что бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию на ногах.

| 2020-07-28T20:42:47+04:00 28 июля 2020, 22:03|12345 (Пока оценок нет)
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