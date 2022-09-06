Для проведения встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо построить соответствующий фундамент договоренностей. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.

«Что касается встречи Путина с Зеленским, то здесь ничего не поменяется. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться, сама идея такой встречи могла быть на повестке дня, нужно проделать работу, и нужно уже построить фундамент всех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне. Об этом пока речи не идет», — сказал пресс-секретарь президента РФ.