Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что российская сторона якобы планировала наградить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом Александра Невского.

«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — сказал Песков в субботу изданию «Подъем».

Ранее агентство Tengrinews со ссылкой на пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая сообщило, что Токаев решил не принимать казахстанские и иностранные награды до конца срока своих полномочий в качестве главы государства.

Накануне Токаев принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, а также провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным.