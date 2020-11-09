В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя

Отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По словам Пескова, кадровые решения объясняются необходимостью ротации состава правительства.
В Кремле также подчеркнули, что процесс исполнения президентских поручений находится под контролем властей.

«Он контролируется непосредственно в самом Белом доме, и контролируется также контрольным управлением президента, это одна из основных функций контрольного управления. Статистика поддерживается именно в этом подразделении Администрации президента и регулярно докладывается главе государства», — сказал Песков.

Он добавил, что для части поручений сроки исполнения могут сдвигаться вправо «в силу текущих причин».(РИА Новости)
| 2020-11-09T14:54:45+04:00 9 ноября 2020, 16:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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