В Кремле начали подготовку к выборам президента России, которые должны состояться в 2024 году. Чиновники Администрации президента исходят из того, что выборы, несмотря на войну, пройдут в установленные сроки — в марте будущего года — и что в них будет участвовать Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. О том, что в Кремле исходят из участия в выборах действующего президента, пишет также издание «Вёрстка».

Принятые в 2020 году поправки к Конституции «обнулили» президентские сроки Путина и дали ему возможность баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов. Сам Путин, занимающий пост президента с 2000 года (с перерывом на 2008-2012), пока не заявлял, будет избираться или нет.