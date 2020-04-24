В кратчайшие сроки откроются больницы модульного типа

В Азербайджане на каждый миллион человек проведено 1064 теста для выявления коронавируса, что является высоким показателем в мире.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, для выявления коронавируса в стране имеются все возможности. В этих целях используются реактивы высокого качества.

«Крайне важна поддержка граждан в данном вопросе. В центрах поприему звонков начали работать волонтеры. Основная деятельность таких центров связана с предоставлением информации в связи с коронавирусом, оказанием психологической поддержки», — сказал Рамин Байрамлы.

Он добавил, что для расширения фонда коек начато сооружение десяти модульных больниц.

«Эти больницы откроются в кратчайшие сроки, и там будут работать врачи, прошедшие тренинги», — отметила Рамин Байрамлы.