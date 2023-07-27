Власти США располагают образцами «нечеловеческих» биологических веществ, собранными в местах «крушения НЛО». Об этом рассказал бывший сотрудник американской разведки Дэвид Груш на открытых слушаниях в Конгрессе по проблеме НЛО.

Груш подчеркнул, что он предпочитает использовать термин «нечеловеческий», а не «инопланетный». По его словам, помимо «нечеловеческих» биообразцов власти США завладели «нечеловеческими» транспортными средствами.

На вопрос, были ли также найдены «пилоты, пилотировавшие этот корабль», Груш сказал, что «биовещества пришли с некоторых обнаруженных мест крушений, да». На уточняющий вопрос, действительно ли были обнаружены именно «нечеловеческие» биообразцы, Груш ответил утвердительно. (униан)