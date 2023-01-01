Руководство Вооруженных сил КНДР сменилось по итогам VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

От своих обязанностей в результате освобожден секретарь ЦК ТПК, зампред Центрального военного комитета ТПК Пак Чон Чхон. Отмечается, что он был главным военным в стране после верховного главнокомандующего, то есть лидера КНДР Ким Чен Ына.

Его заместит Ли Ён Гиль, который до этого занимал кресло министра обороны. Пак Чон Чхон также занимал также должность члена Политбюро ЦК ТПК, сохранит ли он ее – пока неизвестно.

Главой Минобороны Северной Кореи стал Кан Сун Нам. Начальником Генштаба Корейской народной армии назначен Пак Су Ир, а министром общественной безопасности — Ли Тхэ Соб.

Причины кадровых перестановок не называются.