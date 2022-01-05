В государственной газете в Северной Корее вышла новость о том, что генеральный секретарь Трудовой партии и лидер нации Ким Чен Ын создал свой рецепт «пшеничных обертков» в 2011 году. Об этом сообщает Daily Mail.

При этом, Ким Чен Ын заявил, что летом буррито лучше всего запивать минеральной водой, а летом — горячим чаем. В связи с выходом кулинарного совета от главы государства, сообщается, что, изделия подобного рода стали особенно популярны в стране.

Тем не менее, по информации издания, независимые источники опровергают информацию о популярности буррито в связи с тем, что в КНДР не приветствуется распространение любой западной еды.