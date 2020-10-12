В китайском городе Циндао проверят на коронавирус 9,5 миллиона жителей

Согласно информации из открытых источников, по состоянию на 2019 год в городе Циндао проживало почти 9,5 миллиона человек.

«Разработана и запущена программа всеобщего тестирования (на COVID-19 — ред.), при активном сотрудничестве широкой общественности тестирование населения продвигается ускоренными темпами. В течение трех дней будет проведено тестирование жителей пяти районов, включая Шинань, Шибей, Лицан, Лаошань и Чэнъян. За пять дней планируется протестировать все население города, результаты будут обнародованы своевременно», — указано в заявлении.

После того, как 11 октября в городе было выявлено три случая бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией в одной их местных больниц, власти оперативно организовали масштабное эпидемиологическое расследование. По итогам расследования тестирование прошли 377 близких контактов первых трех заболевших, в результате было выявлено еще пять бессимптомных носителей и четыре подтвержденных случая.