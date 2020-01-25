В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц

Впервые от нового типа коронавируса в Китае скончался врач, им стал 62-летний отоларинголог Лян Удун.

Как сообщает РИА Новости, у Лян Удун врача отделения отоларингологии Больницы китайской и европейской медицины провинции Хубэй «Синьхуа» в городе Ухань 16 января появились симптомы заражения новым типом коронавируса, 18-го его перевели в больницу «Цзиньиньтан», где несмотря на все усилия коллег, он скончался 25 января.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.

| 2020-01-25T10:09:51+00:00 25 января 2020, 11:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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