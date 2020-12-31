В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm

Ранее входящий в Sinopharm Beijing Institute of Biological Products заявил, что инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34%. Также сообщалось, что Beijing Institute of Biological Products уже подал заявку в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для одобрения выхода вакцины на рынок.