В Китае людям с температурой запретили пользоваться транспортом

Власти Китая строго запретили людям с температурой и кашлем пользоваться транспортными средствами. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство China News.

«Глава управления по контролю за заболеваниями государственного комитета по здравоохранению Хэ Цинхуа заявил, что необходимо выполнить два аспекта. Во-первых, необходимо контролировать пассажиров, в это время строго запрещается людям с жаром, кашлем и симптомами болезнями ездить на транспортных средствах в путешествие. Во-вторых, строго и тщательно соблюдать требования железнодорожного транспорта, гражданской авиации и дорожного сообщения», — сообщило агентство в Weibo.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России .