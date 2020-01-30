В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом

Власти провинции Хубэй намерены привлекать к уголовной ответственности носителей нового типа коронавируса, отказывающихся от карантина, а также плюющих в других людей с целью их заразить, заявило управление общественной безопасности региона.

Управление опубликовало уведомление о намерении жестко бороться с преступлениями, связанными с порядком в области здравоохранения и халатностью. Согласно уведомлению, носители нового коронавируса, которые плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус, ставя под угрозу безопасность других, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Также наказывать будут лиц, у которых выявлено заражение или подозрение на заражение, но они отказываются от карантина или лечения.