Многочисленные сильные взрывы слышны в центре и на окраинах Киева в понедельник.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс-Украина», в Киевской городской военной администрации сообщают о работе противовоздушной обороны.

«В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!» — сообщается в Телеграм-канале столичной военной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко также призвал жителей города оставаться в укрытиях. «Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он в Телеграм.

Позже мэр сообщил, что «экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы».

«Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!» — добавил Кличко.