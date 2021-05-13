В Киеве назвали тему возможной встречи Зеленского и Путина

Идет процесс согласования условий встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, но пока рано озвучивать детали. Об этом рассказал руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак в комментарии РБК-Украина, говорится в сообщении пресс-службы.

«Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно скорее. Ситуация требует быстрых реакций», – отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины считает, что одной из главных тем потенциальной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина может быть детальный анализ состояния выполнения договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров «Нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на высшем уровне», – отметил Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что Украина не намерена заменять Нормандский переговорный процесс двусторонними переговорами президентов Украины и России, но стремится использовать различные форматы и дипломатические возможности для завершения конфликта и установления мира на Донбассе. А этого невозможно достичь без участия в переговорах российской стороны.

К тому же, как отметил руководитель Офиса главы украинского государства, другие участники Нормандского формата поддерживают стремление Украины к активизации диалога.

«Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива – абсолютно понятна и предсказуема для наших партнеров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров – Украины и России», – резюмировал Андрей Ермак.