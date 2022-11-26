Президент Ильхам Алиев утвердил закон «Об учреждении посольства Азербайджана в Кении (город Найроби)».

Как сообщает АПА, согласно закону, в Кении (город Найроби) будет учреждено посольство Азербайджана.

Также Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Кении (город Найроби)».

В соответствии с распоряжением, Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, связанные с финансированием и материально-техническим обеспечением деятельности посольства и решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

МИД Азербайджана поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.