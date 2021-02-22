В Кельбаджар построят новую дорогу

В Кельбаджарский район проложат дорогу через Омарский перевал от дороги Гянджа-Тоганалы. Строительство этой дороги начнется в следующем месяце.

Oб этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам.

По его словам, пока будет использоваться эта дорога, поскольку старой кельбаджарской дорогой можно пользоваться только при посредничестве миротворцев: «Уже 2 месяца ведутся работы по проектированию новой дороги. К этой работе была привлечена и турецкая компания. Дорога будет соответствовать I технической степени. Это будет тоннель длиной до 12 км».