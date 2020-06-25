В Казахстане уволили главу минздрава, который заразился коронавирусом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке министра здравоохранения страны Елжана Биртанова после того, как он заразился коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Указом главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

В настоящее время уволенный министр проходит лечение в инфекционном стационаре.

Другим указам президента на его должность назначили Алексея Цоя, который занимал должность первого замглавы этого ведомства.