Поясняется, что одновременно он планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

«Кроме того, агентом «А» отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов», — информирует пресс-служба.

Согласно сообщению, в результате обыска у подозреваемого нашли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег. Оружие в Казахстан завезли частями в профессионально замаскированном виде.

На предварительном следствии казахстанец признался в совершении этих действий «по заданию и в интересах иностранного государства».