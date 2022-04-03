Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
«Двадцать пятого марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики «А», планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих», — говорится в сообщении.
Поясняется, что одновременно он планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.
«Кроме того, агентом «А» отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов», — информирует пресс-служба.
Согласно сообщению, в результате обыска у подозреваемого нашли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег. Оружие в Казахстан завезли частями в профессионально замаскированном виде.
На предварительном следствии казахстанец признался в совершении этих действий «по заданию и в интересах иностранного государства».
Идет расследование по части один статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части четыре статьи 255 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.