Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана, городе Нур-Султан. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.

«Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию», — написал он, уточнив, что Назарбаев проводит ряд консультативных встреч и находится на связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Укибай добавил, что экс-лидер поговорил по телефону с главами нескольких дружественных Казахстану государств.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — заключил пресс-секретарь Назарбаева.

В пятницу, 7 января, казахстанские СМИ cообщили, что бывший президент республики, его дочери и их семьи покинули страну. При этом в Казахстане остался только младший брат Назарбаева Болат.

2 января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Помимо экономических требований участники акций выдвинули политические, в том числе ухода Назарбаева из политики. 5 января Токаев отправил Назарбаева в отставку с поста главы Совбеза, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами (lenta.ru)