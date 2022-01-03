В казахстанском городе Жанаозене в понедельник, 3 января, продолжились уличные протесты против повышения цен на газ. Как сообщили протестующие агентству КазТАГ, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,46 манат), жители требуют снизить ее до 50 — 60 тенге. Акции против повышения цен на голубое топливо прошли также в нескольких селах Мангистауской области, к которой относится и Жанаозен.

Помимо этого, в ночь на 3 января сотни жителей города Актау собрались на городской площади, выдвинув такие же требования. По данным информационных агентств, в Актау стянуты полицейские автозаки и армейские грузовики. Кроме того, часть рабочих в Мангистау, по данным КазТАГ, пригрозила забастовкой из-за цен на газ. На фоне протестов в крупных населенных пунктах наблюдаются проблемы с доступом в интернет.

По информации «Азаттык» — казахской службы международной медиа компании «Радио Свобода», — в столице республики, Астане, правоохранители задержали восемь человек, вышедштх поддержать протестующих в Жанаозене. Также в Алматы силовики перекрыли доступы к площади Республики, очевидцы сообщают о перебоях в работе мобильного интернета.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев 2 января написал в твиттере, что дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле». (DW)