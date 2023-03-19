В 7:00 по времени Астаны (5:00 бак. вр.) участки открылись в большинстве регионов Казахстана. В 8:00 (6:00 бак.вр.) голосование на парламентских выборах стартовало в западных регионах — Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.

«Согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах», — отметил Ерман во время брифинга.