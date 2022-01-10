В Казахстане освободили джазового музыканта из Кыргыстана Викрама Рузахунова, сообщил «Вечерний Бишкек».

В настоящее время композитора везут домой. Дополнительная информация пока не раскрывается.

Ранее минюст Кыргыстана обратился в генеральную прокуратуру страны с требованием возбудить уголовное дело по факту пыток, которым Рузахунов подвергся в Казахстане.

Кыргызское МВД сообщило, что Рузахунов, будучи музыкантом, часто ездил в Алма-Ату. Он прилетел туда на гастроли накануне Нового года и был задержан во время протестной акции.

Ранее телеканал Qazaqstan распространил видеоролик, на котором Рузахунов рассказывает, что прилетел из Кыргызстана и принимал участие в митинге за деньги. По его словам, некие люди предложили ему принять участие в протестных акциях за $200. Они оплатили ему перелет и размещение.

После публикации ролика жители Бишкека устроили митинг возле посольства Казахстана в Кыргыстане, на котором требовали освободить подвергшегося пыткам соотечественника.