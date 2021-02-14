В Каталонии сепаратисты надеются победить на выборах в парламент

В Каталонии в воскресенье, 14 февраля, начались выборы в 135-местный парламент этого автономного сообщества Испании. С голосования в 2017 году выступающие за независимость «Левые республиканцы Каталонии» (ЛРК) возглавляли правительство меньшинства с партией «Вместе за Каталонию» Карлеса Пучдемона, бежавшего от ареста и суда в Брюссель, и рядом других объединений. На этот раз сепаратисты надеются получить абсолютное большинство, хотя опросы общественного мнения показывают, что безоговорочной победы достичь им, скорее всего, не удастся.

Согласно опросам общественного мнения, «Левые республиканцы Каталонии» могут получить 19,9 процента голосов, «Вместе за Каталонию» Пучдемона — 14,6, Левая коалиция «Вместе мы можем» — 8,9 процента. Центристской партии «Граждане» прогнозируют 7,9 процента, крайне правым из «Вокс» — 6,9 процента, сепаратистской «Кандидаты за народное единство» — 6,8 процента, консерваторам из Народной партии — 5,8 процента.

Избирательные участки открылись в 09.00 по местному времени (12.00 по бакинскому) и будут принимать избирателей до 20.00 (23.00). Правом голоса обладают порядка 5,5 млн человек. (DW)