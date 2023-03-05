В Карабахском регионе Азербайджана пресечена армянская провокация.

Как сообщает Caliber, в течение определенного, довольно продолжительного времени азербайджанской стороне поступали сигналы о провозе с территории Армении в Карабахский регион оружия, боеприпасов и живой силы в объезд альтернативной основной Лачынской дороге грунтовой дороге, именуемой Xələfəli yolu.

«Сегодня, получив очередной подобный сигнал, наши оперативники выдвинулись на дорогу для проведения проверки на местности. Когда наши оперативники попытались остановить проезжавший по дороге армянский автомобиль, его пассажиры открыли огонь. В результате ответного огня противник был обезврежен. В результате инцидента были нейтрализованы «подполковник» Армен Майорович Бабаян, «майор» Давид Валерьевич Даниелян и «лейтенант» Арарат Тельманович Гаспарян. Еще один в тяжелом состоянии», — отмечает издание.

Сегодняшний вооруженный инцидент подтверждает, что военно-политическое руководство Республики Армения продолжает совершать диверсии и провокации против Азербайджана, забрасывая на его территорию оружие, боеприпасы и живую силу.